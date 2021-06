Manchester City descarta el fichaje de Sergio Ramos

Sergio Ramos se irá del Real Madrid tras 16 años el próximo 30 de junio y se antoja como un futbolista deseable para muchos equipos, pero el Manchester City se bajó del tren de candidatos.

Los agentes del camero, tal vez a sabiendas de que no seguiría con el merengue, se lo ofrecieron a la directiva del Etihad, pero, según informaron a AS fuentes cercanas al club, no está en los planes de Guardiola y la dirección deportiva para reforzar el centro de la defensa.

Esta decisión se debería a que su idea es darle continuidad a Laporte y mantener a los cuatro centrales que más han jugado la campaña que finalizó, junto a Ruben Dias, Stones y Aké.

El defensor se encuentra sin contrato y lo que busca junto a sus representantes es un vínculo con algún equipo por los próximos dos o tres años. El City nunca fue su favorito, pues ahí entra el PSG en la delantera y después el Manchester United.

Los parisinos buscan a un central de la jerarquía de Ramos que les dé firmeza y opciones a la Champions, mientras que el United quiere a un defensor con experiencia para que acompañe a Maguire.

Otro que se ha unido a la lista es el Milan y, de acuerdo a El Chiringuito de Jugones, ambas partes ya se han puesto en contacto y el jugador les expresó sus condiciones para firmar: dos años de contrato y 20 millones de prima de fichaje y 15 por temporada de salario.