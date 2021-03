Manchester City hizo oficial la salida del ‘Kun’ Agüero en verano

El Manchester City hizo oficial los rumores que se venían informando desde hace meses, pues Sergio ‘Kun’ Agüero no continuará en el equipo y se marchará cuando finalice la presente temporada.

El conjunto ciudadano confirmó la partida del argentino en las últimas horas de este lunes, al no renovar el contrato que acaba próximo 30 de junio, algo que se preveía luego de que no se conocían informaciones sobre una posible renovación y por todas las informaciones que lo colocaban en el Barcelona.

En un comunicado, el cuadro ‘skyblue’ agradeció al atacante recordando todos los momentos que vivió desde su llegada en 2011 procedente del Atlético de Madrid a cambio de los 45 millones de euros de su cláusula. Desde entonces jugó 384 compromisos y anotó 257 goles, imponiendo un nuevo récord en el equipo.

El ‘Kun’ partirá de Manchester, sin tener por ahora otro destino, con tres títulos de la Premier, una Copa de Inglaterra y cinco Copas de la Liga, además de los que pueda ganar este año, siendo líderes de la liga, semifinalistas de la FA Cup, finalistas de la Copa de la Liga y están en los Cuartos de Final de la Champions.

It’s going to be emotional… 💙

— Manchester City (@ManCity) March 29, 2021