Manchester City oficializa el fichaje de Ferran Torres

Aunque ya se sabía que habría un principio de acuerdo entre el Valencia y el Manchester City, hoy los celestes oficializaron el fichaje de Ferran Torres.

De acuerdo con varios medios ingleses, el traspaso se habría dado por 23 millones de euros fijos más 12 en variables por los siguientes cinco años, es decir, hasta junio de 2025, aunque todavía no se ha confirmado.

Si bien el jugador tenía contrato con los valencianos hasta 2021, se dio a conocer que quiso salir este verano y así su ya antiguo club pudo conseguir hacer caja antes de que saliera como jugador libre.

El futbolista de 20 años ya se desligó del cuadro ‘che’, pero todavía no se ha reportado con Pep Guardiola y aunque esté presente para la siguiente campaña no podrá participar con el equipo en la reciente Champions por orden de la UEFA.

Torres llegó a la cantera de los de Mestalla con tan solo siete años de edad y apenas con 17 años llegó al primer equipo en la 2017-2018. Poco a poco fue escalando hasta que logró su mejor temporada en la 2019-20, cuando jugó 44 encuentros en los que fue titular en 35 de ellos.

We're delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal

— Manchester City (@ManCity) August 4, 2020