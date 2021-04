Manchester City oficializó el fichaje de la nueva joya brasileña de 17 años

Luego de varias semanas sondeando el mercado brasileño, el Manchester City finalmente ha conseguido fichar a una de las jóvenes promesas del fútbol amazónico de tan solo 17 años.

El cuadro ciudadano contrato a Kayky, el extremo derecho del Fluminense, con el que ya cerró las negociaciones (sin dar muchos detalles) para que el jugador se incorpore al equipo una vez culmine la temporada con el equipo de Río de Janeiro.

En las primeras informaciones, el cuadro ciudadano no mencionó los detalles del fichaje ni de la suma acordada por el traspaso, aunque hace algunas semanas se había señalado que sería cercana a los 25 millones de euros.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) April 23, 2021