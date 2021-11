Manchester City se interpondría en un posible regreso del Barcelona

Desde haces varios meses se han relacionado los nombres del Manchester City y el Barcelona en el mercado de fichajes por el cambio de jugadores, solo que ahora sería uno por el que ambos pelearían.

Y en esta oportunidad se trata de Xavi Simons, ex militante de La Masía que hace unos años se fue al PSG, donde no ha jugado desde que llegó y ahora quiere irse, teniendo la puerta de su ex club abierta de par en par.

Sin embargo, es ahí donde entra el equipo ciudadano, pues, de acuerdo con ‘Sport’, también quiere incorporarlo a su plantilla. El centrocampista tiene una calidad inigualable y en las inferiores catalanas era capitán, además de ser apodado el ‘nuevo Puyol’, hechos que lo han convertido en uno de los favoritos de Pep Guardiola al momento de transmitirle a la directiva el refuerzo que cree que les vendría bien.

Pero la idea en las oficinas del Camp Nou es convencer al futbolista de que opte por ponerse nuevamente los colores ‘azulgranas’ apoyándose en el proyecto con la mirada fija en el futuro. Las divisiones inferiores serán primordiales para Xavi Hernández y el mediocampista encaja con la definición de talento formado en La Masía gusta al entrenador.

Ha quedado claro que el interés de Simons es tener más miuntos y para ello es probable que termine cambiando de ciudad, a menos de que Mauricio Pochettino resuelva esa situación y le dé al juvenil lo que tanto anhela. En lo que va de curso todavía no ha jugado con el primer equipo, mientras que la temporada pasada lo hizo en dos oportunidades.