El Manchester City no quiere dejar para nadie. El esta oportunidad, el conjunto inglés se llevó a sus filas al central Nathan Aké, por un precio de 45 millones de euros.

El holandés de 25 años de edad llega procedente del Bournemouth, equipo que esta temporada descendió a la Championship. Además, el contrato es por cinco años.

Aké tan solo estuvo tres años en el Bournemouth luego de su salida del Chelsea.

«Pep es un entrenador al que se admira en todas las partes del mundo. Lo que ha hecho por el fútbol habla por él mismo. El éxito que ha tenido es increíble y el estilo de juego que tiene me encanta», dijo Aké en declaraciones al Manchester City.

