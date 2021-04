Brasil es una cuna de grandes jugadores y Europa lo sabe, motivo por el que el Manchester City ya puso su ojo sobre una joven promesa llamada Kayky, catalogado por muchos como el «nuevo Neymar«.

Kayky da Silva Chagas, de 17 años, juega en la demarcación de extremo derecho con el Fluminense, donde ha anotado dos goles en seis partidos esta temporada.

Brazilian gem Kayky will join Manchester City, confirmed and here-we-go 🇧🇷🌟

The agreement is already at the «signing stage».

Kayky will join #MCFC in June 2022 – personal terms agreed for 5 years.

Fluminense will receive €10M + add ons + % future sale.https://t.co/pC1xYUT56L

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2021