Manchester United no venderá a Paul Pogba

A pesar de que los rumores indican que Paul Pogba se marchará del Manchester United en este mercado, en el club dicen que el jugador no se vende.

Uno de los rumores que cobrado más relevancia en los últimos tiempos es el traspaso de Paul Pogba al Real Madrid; una transferencia que no ha podido darse, pero que cada mercado suena como un hecho seguro.

Dicha situación vuelve a presentarse en este mercado de invierno, y está vez parece que va más enserio que nunca, pues la poca actividad que el el jugador ha tenido en la actual temporada hace pensar que es un hecho que saldrá del club.

Por si fuera poco, Pogba también aumenta los rumores sobre su destino, pues cada que es cuestionado sobre su marcha o sobre el Real Madrid no le dice que no al cambio de club y por supuesto, llena de elogios al club merengue.

Sin embargo, su todavía entrenador Solskjaer señala que el futbolista no está en venta: «Ahora se está recuperando y cada vez está mejor. No lo venderemos en enero. Tenemos uno de los mejores del mundo y no podemos dejarlo ir», señaló.

A pesar de todo, su poderoso representante Mino Raiola busca que su jugador tenga más protagonismo y aspire a ganar títulos; algo complicado en el Manchester actualmente, por lo que habrá que ver si el club tiene el suficiente poder como para convencer al jugador de permanecer en el club.