El Manchester United podría estar teniendo muy buenas noticias muy pronto. Y es que Marcus Rashford informó que este viernes acudirá al médico para ser evaluado y, posiblemente, empezar la cuenta hacia atrás para su regreso.

En un mensaje por Twitter, el delantero inglés señaló los siguiente: «Feliz lunes. Veo al médico el viernes para una consulta. Si todo está bien, obtendré el verde para unirme nuevamente al entrenamiento de contacto».

Happy Monday. I see the doctor on Friday for a consultation. All being well, I will get the green to join in with contact training again.

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) September 27, 2021