Manchester United regresa a los entrenamientos tras brote de COVID-19

Este martes, 21 de diciembre, el Manchester United regresó a los entrenamientos en su ciudad deportiva (Carrington), que había estado cerrada durante la última semana tras el brote de COVID-19 que se dio en el club.

“Los Diablos Rojos”, dirigidos por el alemán Ralf Rangnick, tuvieron una sesión de entrenamiento de cara al próximo partido, pautado para el 27 de diciembre, en el St. James Park ante Newcastle.

El último duelo del United fue el pasado 12 de diciembre, cuando derrotaron al Norwich con un gol de Cristiano Ronaldo.

Tras varios resultados positivos por COVID-19, este elenco le solicitó a la Premier aplazar los partidos ante el Brentford y Brighton, debido a la cantidad de contagiados que tiene en el primer equipo.

ℹ️ The latest news on the Reds’ return to training 👇#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 21, 2021