Manchester United solo dejaría ir a Pogba por esta única razón

El Manchester United se encuentra en una disyuntiva. No quiere desprenderse de Paul Pogba, pero sabe que la situación económica actual no es la mejor y por ello no rechazaría una buena oferta.

Si hay una cifra razonable, el conjunto de Old Trafford se sentaría a analizarla. De hecho, informó ‘ESPN’ que la única manera de pensar su posible salida sería por algo mayor a los 60 millones de euros. Por esto, si el PSG, que es el principal interesado, coloca dicho monto, podrá quedarse con el francés.

Sin embargo, hay un problema, tanto para el cuadro francés como para cualquier otro club, y es que la cantidad es muy alta para una actualidad económica difícil para el fútbol. Los parisinos sí tienen la cantidad, pero por el ‘Fair Play Financiero’ no puede hacer uso de él. Para eso tendría que hacer varias ventas y recaudar dinero, pues solo así podría hacerle una oferta a los ingleses.

Los ‘diablos rojos’ han aceptado a regañadientes las especulaciones sobre la salida de Pogba, pero sus últimos fichajes llevarían al medicampista fuera de Manchester y no por competencia. Al cuadro inglés no le vendría mal liberar masa salarial y el ‘galo’, uno de los mejores pagados, sería un alivio.