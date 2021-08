Manchester United: Solskjaer indicó que Varane no está fichado todavía

Pese a que solo faltan detalles, el entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer manifestó que el contrato de Raphael Varane todavía no está cerrado, por lo que todavía no ha entrenado.

El técnico manifestó que todo se hará pronto, pero que por ahora no ha podido practicar con el grupo. Todo estaría listo para su firma, pero las cosas llevan tiempo y que, lamentablemente, la situación con la cuarentena y la demora no está cien por cien hecho todavía, pero se completará pronto.

El noruego afirmó que en estas circunstancias siempre hay pequeñas cosas que retrasan las firmas y también culpó al aislamiento y la cuarentena han sido los grandes obstáculos. Asimismo, también detalló que Varane ya ha estado en Manchester, pero que no puede asegurar que pueda estar en el debut de la Premier ante el Leeds, pero que, probablemente puede decir, que no porque no ha entrenado con el club.