Manchester United tiene un plan millonario para mantener a Pogba

Paul Pogba sigue siendo señalado para salir del Manchester United y llegar al PSG, por lo que los ‘diablos rojos’ habrían preparado una ofensiva económica fuerte para su renovación.

De acuerdo con lo señalado por Rudy Galetti, periodista experto en fichajes, en su cuenta de Twitter, el cuadro rojo de Manchester estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con el campeón del mundo con Francia para su renovación, convenio que resultaría en un contrato jugoso de unos 22 millones de euros netos por campaña.

Una fuerte suma económica para intentar convencer al mediocampista de 28 años de que extienda su contrato con el cuadro de Old Trafford más allá de 2022. Exceptuando sus cuatro años en la Juventus, el francés ha pasado la mayor parte de su vida en el United, equipo con el que ha disputado 206 compromisos oficiales, además de 39 tantos y 38 asistencias.

Todo parece indicar que los directivos del cuadro británico habrían acercado posturas con Mino Raiola, representante del futbolista, para que las conversaciones culminen de buena manera y el acuerdo se concrete lo más pronto posible.

