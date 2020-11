Marcelo Bielsa sorprende entre los candidatos al mejor técnico del año

Ya se conocen los jugadores candidatos al premio The Best, de igual forma, los directores técnicos ya conocen sus nominados a lo mejor de lo mejor, lista donde sorprendió la inclusión de Marcelo Belsa, actual entrenador del Leeds United.

‘El Loco’ viene de ascender a su club a la Premier League luego de 16 años de ausencia, ganando, incluso, el campeonato de EFL Championship con dos jornadas por disputar.

Por su parte, en esta temporada de Premier suma tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, para ubicarse la décimo cuarta posición de la tabla.

🚨 #TheBest: Nominees Announced 🚨

🏆 Find out who’s in the running for the #FIFAFootballAwards – and start voting for your favourites 🗳️

— FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020