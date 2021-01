Marcelo Gallardo asoma posible salida de River Plate

Marcelo Gallardo, entrenador del River Plate asomó este lunes la posibilidad de salir de la institución, tras asegurar que luego del destino de su equipo en la actual Copa Libertadores, hará un análisis «con mayor detenimiento y que me da razones para seguir o para no seguir».

«Cuando termine este mes hablaré con mi cabeza para ver cómo seguimos. Habrá que esperar un tiempito». comentó en una conferencia de prensa previa al duelo de vuelta de la semifinales de la Libertadores en el que enfrentará al Palmeiras con desventaja 0-3 en la serie.

«Hace seis años y pico que estoy acá y he sabido convivir con situaciones favorables y desfavorables. Estoy en un club que exige demasiado y nos expone demasiado», agregó.

«Esta situación no es crítica. Es un partido de fútbol que jugamos mal y perdimos. Hoy nos toca estar tratando de dar vuelta un resultado con las sensaciones de lo que somos y hemos sido como equipo. Y si no la gente de River se siente representada por el equipo más allá de ganar o perder. Jugaremos hasta que nos dé y si no nos da… bueno, igual haremos el esfuerzo«. acotó.