Marcelo Gallardo defiende a Lionel Messi tras ser abucheado

El entrenador del River Plate, Marcelo Gallardo, se manifestó tras lo abucheos que recibió el mediocampista argentino Lionel Messi, este domingo.

«En el fútbol nada llama la atención. Nosotros maltratamos bastante a Messi también, ahora no nos hagamos los patriotas. Tengamos memoria», dijo el estratega argentino en una conferencia de prensa.

Gallardo manifestó públicamente estar en contra de estos gestos y llamó a los aficionados a “tener memoria” sobre lo que ha hecho Messi en el fútbol.

«Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y si tienen que reprobar, reprueben de esa manera. Yo no lo comparto, para nada, pero en el fútbol estas cosas no me sorprenden», declaró.