Marco Asensio estaría muy cerca de salir a Italia o Inglaterra

Con la intención de aprovechar el mercado de invierno, El entorno de Marco Asensio estaría en la búsqueda de un nuevo equipo debido a la ausencia de minutos que ha tenido recientemente con el Real Madrid.

Diversas fuentes apuntan que Milan y Tottenham serían los más interesados en hacerse con los servicios del atacante español, quien no es considerado dentro del planteamiento del entrenador Carlo Ancelotti.

🚨⚽ Hay caso Asensio | Informa @javiherraez ⏱️ Su entorno lo fiaba todo a la confianza de Ancelotti, pero lleva 95′ en 5 jornadas 👋 Antes era un intocable, pero este ha sido el primer verano en el que ha podido salir pic.twitter.com/ccHissscWQ — El Larguero (@ellarguero) September 20, 2021

«Marco no es Isco, Marco no es Marcelo, él tiene ofertas y no entienden el rol que le da Ancelotti. No culpan a nadie y menos a ‘Carletto’ pero esta semana es clave. Si sigue teniendo un rol residual, la temporada se va a hacer larga», confirmó este lunes el periodista de la Cadena SER Antón Meana.

«Hay un dato fundamental. Es el primer verano en el que ha podido salir. Le ha llegado una oferta seria y se ha quedado, pero Asensio siempre ha sido intocable. El entorno de Asensio ha dicho que su futuro depende de Ancelotti. La realidad es que fue un ‘Golden Boy’. La lesión y su verano tumultuoso ha hecho que este verano haya podido salir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Transfermarkt (@transfermarkt_official)

De continuar así, todo parece indicar que el futuro de Asensio estaría muy lejos del Real Madrid, quien en seis temporadas vestido de blanco suma 37 goles y 20 asistencias en 198 partidos.