El mediocampista mexicano, Marco Fabián, volvió a quedarse sin equipo luego de no haber renovado su contrato con el Al-Sadd de Qatar.

La información fue dada a conocer por el mismo club asiático, que reveló que su contrato expiraba este martes 30 de junio y decidió no renovarlo.

«Oficialmente… el líder agradece a Marco Fabián después del final de su contrato con el equipo el 30 de junio de 2020″.

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) June 30, 2020