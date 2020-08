Mariano Díaz se acerca al fútbol portugués

El SL Benfica está tras los pasos del delantero hispano-dominicano Mariano Díaz, del Real Madrid, tras no poder llegar a un acuerdo con el uruguayo Edinson Cavani, quien está como agente libre.

Cavani y el Benfica no pudieron concretar el fichaje por el “desacuerdo económico”, pero no se quedó con esa y ya piensan en una posible alta para “Las Águilas” y se trata de Díaz, quien viene de jugar en el club blanco en la última temporada, donde no gozó de la regularidad deseada; sin embargo, respondió cuando fue exigido.

Según los diarios A Bola y Record, el conjunto dirigido por Jorge Jesús podría llegar a un acuerdo por Mariano, quien tiene contrato hasta junio de 2023, y se especula un posible préstamo de un año.

Asimismo, el Benfica también está interesado en los servicios de Carlos Fernández, delantero del Sevilla FC, quien marcó 10 goles en su última temporada en LaLiga Santander con el Granada –estaba a préstamo-.