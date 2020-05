Masajista del Flamengo muere tras contagiarse con coronavirus

La familia del Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, recibió una triste noticia al confirmarse el fallecimiento de Jorginho, masajista del club que se contagió con coronavirus. Contaba con más de cuatro décadas dedicadas al conjunto carioca.

Mediante una publicación en su cuenta Twitter, Flamengo recordó la memoria de Jorginho como “el empleado más antiguo del Departamento de Fútbol y con cuatro décadas dedicadas con gran amor, cariño y seriedad al club”.

“Jorginho eterno” fue el lema que acompaño la fotografía en la que aparece el masajista. Brasil ha confirmado más de 100 mil contagiados y alrededor de 7000 muertes fatales.

É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube. #JorginhoEterno

