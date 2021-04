Massimiliano Allegri sería uno de los regresos importantes de la Juventus

La presente temporada no ha sido la mejor para Andrea Pirlo, es por eso que muchas personas piensan en el posible regreso de Massimiliano Allegri a la Juventus.

‘Juve, ganas de Allegri‘ fue la portada de La Gazzetta dello Sport en la edición del martes. Esto debido a que actualmente ocupa la tercera posición de la Serie A y quedó eliminado en octavos de Champions.

Ante este escenario, Andrea Agnelli, presidente de la Juve, ya se puso en contacto con Massimiliano Allegri, aunque no hay más detalles sobre este encuentro.

Por su parte, el mentor de Allegri, Giovanni Galeone, lo ve muy pronto en los banquillos, sin citar el de la Juventus: «¿Allegri tiene una oferta de la Juve? No la descarto. Lo escuché hace un par de días y seguro que volverá en junio, así que tendrá algo en la mano», dijo.

«Tiene excelentes relaciones con Agnelli, también lo escucharon varias veces el año pasado. No se han abandonado por completo. No sé si su regreso es posible y en qué condiciones. Si me lo hubieras preguntado hace un año lo habría descartado. Ahora no».