Matías Almeyda podría llevarse a Chicharito y a La Chofis al AEK Atenas

El entrenador Matías Almeyda ya tiene todo listo para iniciar su nueva experiencia en Grecia, con el AEK Atenas, por lo que tendría en mente llevarse a dos exjugadores de Chivas.

Tal como señala la prensa griega, el estratega argentino plantea llevarse a Europa a Javier ‘Chicharito’ Hernández y a Javier Eduardo ‘La Chofis’ López, para reforzar su ataque.

🚨 According to reports in 🇬🇷, Matias Almeyda has asked the AEK Athens board to sign Javier «Chicharito» Hernandez and Eduardo «Chofis» López… #LAGalaxy #Quakes74 pic.twitter.com/xkJMlcTZD8

