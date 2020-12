Matthaus: «Si Lewandowski no gana el ‘The Best’ no le creo nada más a la FIFA»

Lothar Matthaus, recientemente elegido como uno de los mejores 11 jugadores de la historia del futbol para France Football, señaló este miércoles que si Robert Lewandowski no es elegido este jueves como ‘The Best‘, el mejor futbolista del año, no volverá a creer en la FIFA.

«Si Lewandowski no es The Best no le vuelvo a creer nada más a la FIFA. Tiene que ser él, Messi no ganó nada y Cristiano Ronaldo solo fue campeón italiano».

Luego del partido entre el Bayern Munich y el Wolfsburgo, el exinternacional alemán recalcó que el poderío del polaco no es únicamente por las anotaciones, sino por su capacidad en el rectángulo de juego.