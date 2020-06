El exjugador Lothas Matthaus no considera dramática la posible salida de Thiago Alcántara del Bayern Munich al considerar que en la plantilla hay jugadores de igual calidad que lo pueden sustituir.

«La ida de Thiago es asumible. Aunque me gusta verlo jugar, en los grandes partidos no lo he visto como el jugador que me gustaría ver», dijo en declaraciones al canal ‘Sky’.

«Un jugador también tiene el derecho de decirle que no al Bayern. Me preocuparía más si el Bayern perdiera a Manuel Neuer, Robert Lewandowski o Joshua Kimmich».

Thiago tiene desde hace meses una oferta de renovación del club bávaro que no ha firmado y hay medios que aseguran que ha decidido marcharse, bien para regresar a España o para jugar en Inglaterra.