Mbappé es citado a la selección, pese a estar lesionado

El entrenador francés Didier Deschamps, quien está al mando de la selección de Francia, citó a Kylian Mbappé, pese a estar lesionado hoy día, para los partidos de noviembre.

En este listado, donde hay varias ‘sorpresas’, figura el nombre del delantero del París Saint-Germain, quien se ha perdido los últimos cotejos con la escuadra parina; sin embargo, fue llamado para jugar ante Finlandia, Portugal y Suecia.

El joven, de 23 años, Marcus Thuram –hijo de Lilian- fue uno de los nombres que más sorprendió en esta convocatoria, quien fue citado por primera vez a la selección mayor.

“Tiene la capacidad de marcar diferencias con mucha potencia y golpeo”, dijo Deschamps acerca de Thuram.

Acerca de las bajas, el estratega dijo: “la baja de Camavinga está claro por su lesión, pero no está claro en el caso de Mbappé, aunque no jugara ayer. Nosotros no tenemos la seguridad de que no esté disponible”.