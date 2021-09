Mbappé se bajó de la selección francesa

El delantero Kylian Mbappé abandonó este jueves la concentración de la selección de Francia debido a una lesión en los aductores, por lo que será baja para los partidos contra Ucrania (4 de septiembre) y Finlandia (7).

Tal como informó L’Equipe, no se conoce el alcance exacto de esta molestia debido a que las pruebas no revelaron nada concreto, sin embargo, el cuerpo médico de la selección prefirió no arriesgar.

Mbappé, de 22 años, terminó en el empate de este miércoles ante Bosnia (1-1) con algunas molestias. El goleador del PSG jugó prácticamente todo el partido y fue reemplazado en el 90′.