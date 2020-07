Kylian Mbappé, delantero del París Saint-Germain, quien se lesionó en la final de la Copa de Francia, sigue siendo duda para la fase final de la UEFA Champions League.

Mbappé tuvo que salir del partido por una fuerte entrada de Loic Perrin, jugador del Saint-Etienne, y oficialmente se conoció que sufre un fuerte esguince en su tobillo derecho.

A falta de 19 días para el partido de cuartos de final, en la Champions, frente al Atalanta, el joven galo podría perderse la competición de clubes más importante de Europa, donde su equipo busca tocar la gloria tras coronarse en la Ligue 1 2019/20.

Aunque en París se especulaba de una rotura de ligamentos, finalmente no fue así…

Por otro lado, RMC Sport comunicó que el tobillo del jugador aún está hinchado y se perderá la final de la Copa de la Liga ante Olympique de Lyon, el próximo viernes.

El atacante dejó un mensaje positivo en su Twitter, en tempranas horas de este sábado: “Despertar como vencedor, no hay mejor sensación posible. Gracias a todos por vuestros mensajes, me conmueve mucho. Besos a todos y buen fin de semana”

Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible.

Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup.

