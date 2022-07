«Me encantaría que Chicharito fuera al Mundial»

Cada vez falta menos para iniciar el Mundial de Qatar, por lo que varios nombres saltan a la lista de posibles convocados para la selección mexicana; la incógnita de Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue presente.

Sobre este tema habló Erick Gutiérrez, jugador del PSV Eindhoven, en una entrevista a W Deportes, quien dejó claro que le gustaría ver al Chicharito en la venidera Copa del Mundo.

«Yo no me siento seguro en la lista del Mundial, por eso he decidido quedarme aquí, para tener minutos. Me encantaría que fuera al Mundial (Chicharito) sabemos lo que representa, pero esa decisión ya no depende de mí».