«Me faltaron al respeto»: James Rodríguez carga contra Rueda por no llevarlo a la Copa América

James Rodríguez, del Everton de Inglaterra, acusó este sábado al cuerpo técnico de la selección colombiana, liderado por Reinaldo Rueda, de faltarle al respeto por no llevarlo a la Copa América de Brasil, en la que el equipo cafetero debutará ante Ecuador este domingo.

«Yo no estaba mal ahora, yo estaba para jugar la Copa América pero fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto porque me faltaron el respeto«, expresó Rodríguez, de 29 años, en un Instagram Live en el que participaron Camilo Zúñiga, exfutbolista del Nápoles, y Teo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla.

El exjugador del Real Madrid y del Bayern Munich fue más allá y agregó: «Otra cosa es que me diga: ‘yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador’. Si eso es así, cierro y me voy»».

El pasado 30 de mayo, Rueda aseguró que desconvocó al jugador del Everton para los partidos de eliminatorias del Mundial de Catar contra Perú y Argentina y de la Copa América para cuidarlo y que cumpla su recuperación física «como corresponde».

Rodríguez se mostró entonces decepcionado con la decisión de Rueda de no convocarlo para los partidos contra Perú y Argentina del 3 y 8 de junio, respectivamente, y dijo que ya completó su «recuperación» y que está en forma para competir.