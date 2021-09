«Me ha faltado al respeto»: Pjanic le tiró con todo a Koeman

El centrocampista Miralem Pjanic salió por fin del Barcelona, escenario que estaba esperando debido a los problemas que tenía con el entrenador Ronald Koeman, por lo que se sinceró y le tiró con todo al estratega culé.

En declaraciones a MARCA, el bosnio mencionó que en ningún momento esperó el trato que recibió por parte del actual entrenador del Barca.

«Para mí siempre era un gran objetivo jugar en un club como el Barça, pero no me esperaba una situación así de complicada, en todos los sentidos (…) Hoy mismo, hoy día, no sé todavía qué quería (Koeman) exactamente, no intentó explicarme cosas, o encontrar una solución. Era yo quien iba a preguntarle qué quería de mí, de esta posición, qué estoy haciendo mal o bien para saber, por adaptarme más rápido dentro de equipo, para ser útil. Pero para él no había problemas en mi juego, no me daba respuestas. El tiempo pasó, la situación iba a peor, pero sin motivos. Como he dicho, me estaba comportando bien, muy profesional. Es una cosa muy difícil de comprender».