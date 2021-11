«Me hace reir»: Exjugador del Napoli le lanzó con todo al ‘Chucky’ Lozano

Las declaraciones de Hirving ‘Chucky’ Lozano sigue dando tela para cortar, en esta oportunidad fue Francesco Baiano, exjugador del Napoli y actual entrenador, quien habló sobre este tema y le dejó un duro dardo al mexicano.

En declaraciones a Marte Sport Live, el italiano instó al canterano del Pachuca a pensar antes de emitir ciertas opiniones.

NAPOLI LE QUEDA GRANDE A LOZANO😱🔵 Luego de la polémica declaración de Hirving Lozano donde afirmó que le gustaría jugar en equipo más grande que el Napoli, el exjugador del equipo italiano Francesco Baiano, aseguró que las palabras del mexicano se mal interpretaron, pic.twitter.com/DzSifMfDlT — Futbol Media Oficial (@futbolmediaofi) November 18, 2021

«¿Las palabras de Lozano? Me hace reir. El Napoli es un gran equipo, no porque yo sea napolitano, creo. Lozano no estaba lúcido cuando decía estas cosas, si las decía porque entonces muchas veces nos malinterpretan. Por lo que ha demostrado hasta ahora, el Napoli debe ser mucho para Lozano. Antes de emitir juicios, debería pensarlo un millón de veces».

Durante su estancia con la selección mexicana, el ‘Chucky’ mencionó; «He crecido mucho en ese aspecto, pero a mí me gustaría ir a un club más grande. Tengo mis objetivos muy claros. Me siento en un buen nivel y me gustaría dar el siguiente paso».Palabras que luego quiso esclarecer en una publicación en Instagram.