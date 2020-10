«Me pasó a mí también»: Maradona asegura que el Barcelona trató mal a Messi

Diego Maradona soltó una bomba y recalcó que el Barcelona lo de dio el trato adecuado a Lionel Messi y que el mismo trato le fue dado a él durante su paso con el conjunto blaugrana.

«Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí, y no lo trataron como se merecía».

En declaraciones al diario Clarín, el exastro argentino reconoció que irse así de un club al que le diste tanta historia es complicado. «Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no. Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Nápoli no lo hice», agregó.