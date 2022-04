Memphis Depay se pierde el partido ante Frankfurt

El delantero neerlandés del FC Barcelona, Memphis Depay, es baja de “última hora” para el partido de los cuartos de final de la UEFA Europa League, ante el Eintracht Frankfurt.

La escuadra azulgrana, que disputará este partido el próximo jueves, no contará con Depay debido a una sobrecarga en el semimembranoso del muslo izquierdo.

Para este duelo, el Barça no contará con Memphis ni Dani Alves (no está inscrito en esta competición); sin embargo, Xavi Hernández recupera al joven lateral Alejandro Balde, quien había estado fuera de acción por una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho.

Otra de las altas para el técnico catalán es la de Arnau Tenas, quien es el tercer arquero de la plantilla. Por otro lado, siguen siendo bajas Luuk de Jong (positivo por Covid-19), Sergi Roberto, Ansu Fati, Sergiño Dest y Samuel Umtiti, todos estos por lesión.

LATEST NEWS | @Memphis has a left hamstring strain. He is out and his recovery will determine his availability pic.twitter.com/sfNVP67pxt

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 6, 2022