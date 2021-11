Messi cargó contra Laporta: «No tiene necesidad de decir eso»

El exjugador del Barcelona Lionel Messi consideró en una entrevista concedida al diario ‘Sport’ que «están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente» (Joan Laporta) sobre que llegó a pensar que el futbolista propondría jugar gratis en el club azulgrana para no verse obligado a marcharse a causa del límite salarial de LaLiga.

«Nadie me pidió jugar gratis. Me dolieron, porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco», argumentó Messi.

Según el futbolista argentino, él hizo «todo lo posible» por quedarse. «Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por ciento y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona», insistió.