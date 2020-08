Messi: en España piensan que el ’10’ no se presentaría a entrenar

Según los estatutos contractuales del Barcelona, Lionel Messi sigue siendo jugador del club y por ello debe acudir a entrenar la siguiente semana, algo que el ’10’ ya no contemplaría.

Y es que de acuerdo con el Diario AS, el astro argentino se estaría planteando seriamente acudir a las pruebas PCR del domingo y a las prácticas el lunes debido a que algunos de los abogados del argentino consideran que desde que se envió el burofax la relación entre el futbolista y el equipo no existe más, por ello, no será necesario acudir a la Ciutat Esportiva.

Cabe recordar que desde hace unos días se supo que ‘la pulga’ no iba a ir más a las instalaciones culés, pero luego se supo que estaba dispuesto a acudir a las primeras reuniones de la temporada venidera normalmente para no causar un problema legal.

De acuerdo menciona el medio señalado, los estatutos del Barcelona establecen que todos los jugadores que sigan formando parte la plantilla y no acudan a las pruebas médicas tendrán una sanción pequeña y que aquellos que no vayan por dos días seguidos recibirán una sanción grave, como fue el caso de Arthur.

Si a Messi se le aplica este caso al no acudir el domingo y el lunes, podría acarrearle la apertura de un expediente disciplinario y una sanción de empleo y sueldo y si persiste, multa económica.

Fuente: Diario AS.