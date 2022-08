¿Messi jugará en la MLS? Esto dijo Gonzalo Higuaín

«Pipa» Higuaín, actual futbolista de Inter de Miami, habló sobre la posibilidad de que su excompañero en la Selección Argentina, Leo Messi, juegue a futuro en la Major League Soccer.

Mucho se ha hablado de la posibilidad de que Messi, una vez termine su contrato con el Paris Saint Germain, vaya a jugar a la MLS estadounidense. Liga que en alguna oportunidad el astro argentino elogió, siendo un país, y más específicamente Miami, una ciudad que gusta tanto al rosarino como a su familia, pilar fundamentale en las decisiones de Leo.

Gonzalo Higuaín, que transita sus últimos años de carrera en el club de Miami propiedad de David Beckham, habló sobre esta situación.

«Con Lio no he hablado últimamente. Él tiene contrato con el Paris y no sé si finalmente vendrá acá. Tuve la oportunidad de jugar junto a él durante nueve años en la Selección Argentina», comentó el goleador surgido en River, exMadrid, Napoli, Juventus, Milan, y Chelsea.

Higuaín también fue preguntado sobre su continuidad en el futbol, pues «pipita» había expresado anteriormente que al finalizar esta temporada tomaría una decisión con respecto a seguir jugando o retirarse de la actividad.

«No lo sé, si eso sucede, que venga Leo, veremos que decisión tomaré. En diciembre comunicaré mi decisión, es momento de tener paciencia. Yo no cierro ninguna puerta, veremos que pasa o si se une a nosotros. Pero no tengo ninguna certeza al respecto», expresó Higuaín, autor de 359 goles oficiales a lo largo de su importante carrera, jugando en notables clubes y en el seleccionado albiceleste. Con un promedio de 0,46 goles por encuentro en 754 partidos.

Leo finaliza contrato en 2023 con los parisinos, temporada que ha arrancado de la mejor manera para el exbarcelonista a nivel estadístico, sumando tres goles en tres duelos oficiales y un par de asistencias. Sin embargo, en los últimos días se ha hablado de que Kylian Mbappé no se siente cómodo con el protagonismo que están teniendo tanto Messi como Neymar, otro de gran actualidad. Estos roces podría precipitar una futura salida de la capital gala del argentino, y también está abierta la alternativa de volver a Barcelona, la que fue su casa durante gran parte de su vida y club en donde ganó más de 30 títulos, incluyendo 4 Champions, 10 Ligas, y 3 Mundiales de clubes.

Por su parte, Gonzalo Higuaín contabiliza en la MLS con el equipo rosado de Florida, 21 goles en 55 juegos.