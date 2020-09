Messi: la suculenta oferta millonaria y multianual del Manchester City

Si bien la situación Messi-Barcelona sigue siendo complicada, uno de los clubes que se encuentra observando desde la distancia con una buena oferta es el Manchester City.

Y es que según el rotativo inglés Daily Record, el propio astro argentino habría aceptado la propuesta del City Football Group (CFG) por los próximos cinco años por los 700 millones de euros (828 millones 520 mil dólares) que pide el conjunto blaugrana.

Esos cinco años estarían divididos en tres jugando con el cuadro ciudadano en la Premier League y dos con el New York City, equipo perteneciente al CFG, de la MLS.

No obstante, diversas fuentes en Inglaterra y en España aseguran que el City no se movería por el futbolista a menos que no sea por menos de 250 millones de euros, cantidad máxima que podría pagar debido al tema del Fair Play Financiero del que acaban de salir.

Sin embargo, de acuerdo con el experto financiero Kieran Maguire para The Athletic y del medio argentino que replicó las declaraciones, TyC Sports, el conjunto inglés no tendría problemas con el Fair Play si amortigua la cantidad del fichaje a lo largo del contrato de ‘La Pulga’.