Messi le comunicó al Barcelona que no asistirá a Pruebas PCR

Lo que en un principio parecía no ocurrir terminó sucediendo y dejando incrédulos a muchos, pues Lionel Messi le anunció al Barcelona que no irá a las pruebas médicas.

Y es que según la emisora catalana RAC1 (que se ha mostrado partidaria a la directiva), el astro argentino envió el segundo burofax al club para anunciar su decisión.

Durante la semana se había conocido que asistiría a las pruebas y primeros entrenamientos para no declararse en rebeldía y acordar su salida.

Pero el pasar de las horas el viernes y este sábado todo habría cambiado debido a que la directiva sigue sin pronunciarse ante la petición de reunión, pues es bien sabido que solamente se quiere reunir con el atacante para hablar de su renovación.

🚨¡OJO! MESSI comunica al Barça que MAÑANA NO SE PRESENTARÁ a las pruebas PCR de inicio de temporada (Vía RAC1). pic.twitter.com/Gs6FVFXAkQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 29, 2020

Según varios periodistas y expertos en la materia, tanto el delantero como sus abogados entienden que su vínculo con el equipo culminó cuando se envió el primer documento el pasado martes y por ende ya no es necesario que acuda al inicio de la pretemporada al no ser parte de la institución.

Messi se apega a la cláusula de rescisión unilateral de su contrato que debía aplicar el 10 de junio, pero según entienden sus consejeros, ante la llegada del COVID-19 y la amplitud de las fechas contractuales declaradas por la FIFA (como una recomendación y no como una regla) era hasta culminar la temporada anterior que acabó con la final de la Champions.

Sin embargo, el club se estaría guiando por lo mencionado en el paréntesis anterior, es decir, que al ser solo una recomendación y no una imposición, el argentino debió aplicar la cláusula liberatoria en la fecha señalada.

Ahora, al no presentar las pruebas el reglamento le prohíbe presentarse a los entrenamientos que comenzarán el lunes, acto que le costaría sanciones por parte del club, aunque no se esperaría que el argentino las cumpliera al ya no sentirse parte de la institución.