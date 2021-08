«Me hubiera gusta irme de otra forma»

Lionel Messi dio una conferencia de prensa en la finalmente dijo adiós al Barcelona, explicando además los motivos de su salida

El día que pocos esperábamos finalmente llegó: Lionel Messi le ha dicho adiós al Barcelona. Luego de 20 años de relación, el jugador argentino dio una conferencia de prensa en la que explicó los motivos de este alejamiento.

«Es el momento más difícil de mi carrera deportiva. He tenido momentos duros y complicado, pero ninguno comparado con este… Siento mucha tristeza, aún estoy asimilándolo», fueron las primeras palabras del argentino.

«Hice todo lo que pude para poder quedarme. Me baje la mitad del sueldo, yo quería quedarme. Estaba todo arreglado, pero por el tema de LaLiga no se puedo llegar a un buen acuerdo para todos».

«El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más. He escuchado muchas cosas que no son verdad. Yo quería continuar, estaba todo arreglado, pero al final no se pudo lograr».

Pero el jugador argentino no solo dedicó emotivas palabras al club y al barcelonismo, también dio indicios de cual es su futuro, y aunque no lo dijo abiertamente, es claro que irá a un club que peleé por la Champions League.

«Quiero seguir compitiendo. Mis últimos años los quiero acabar así. La gente me conoce de sobra como para cuestionar que quiera ir a un club para seguir compitiendo. Debo seguir en mi camino, tengo que pensar en mi carrera«, sentenció.