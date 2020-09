Messi sobre la salida de Suárez: «Ya no me sorprende nada»

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, le dejó un mensaje a Luis Suárez sobre su salida del club catalán.

«Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada”, comentó en un post de Instagram.

Messi, quien compartió durante los últimos seis años en el camerino con Suárez, admitió sentirse muy triste por la salida del uruguayo, quien fue uno de sus mejores aliados en la recordada ‘MSN’.

“Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Nos vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, dice también en ese escrito.

El ‘10’ confesó que será “raro” ver a ‘Lucho’ con otra casaca en LaLiga Santander, que no sea la del Barça.

“Te deseo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, finaliza el escrito del argentino.