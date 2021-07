Messi vs Neymar, la FINAL soñada en Copa América

El escenario más esperado por todos los amantes del futbol está por suceder en Brasil, Messi y Neymar se enfrentarán en la Final de la Copa América, además, Leo podría ganar su primer torneo internacional con la Selección Mayor de Argentina, pero tendrá que hacer frente a un combinado brasileño liderado por “Ney” en el Maracaná.

Ambas equipos vienen de dar grandes partidos, Brasil venció por la mínima diferencia a Perú, mientras que, Argentina empató a uno ante Colombia y se fueron a los penales, donde Emiliano Martínez fue la gran figura del encuentro.

