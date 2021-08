Messi ya tendría fecha y rival para debutar con el PSG

Lionel Messi se entrenó por tercera vez con el PSG para empezar a tomar ritmo tras sus largas vacaciones y parece haberlo retomado rápido, pues ya tendría día y rival para debutar en la Ligue 1.

Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico han asegurado en varias oportunidades que irán «poco a poco» con el argentino y que lo más importante es que se sienta cómodo y esté en las mejores condiciones posibles, por lo que apuntarían a la cuarta fecha para su estreno.

De acuerdo con ‘Sky Sports’, todo parece indicar que el rosarino tendrá sus primeros minutos en el cotejo por la cuarta jornada de la liga ‘gala’, cuando los parisinos visiten al Reims el 29 de agosto.

En primera instancia, su debut parecía retrasarse hasta la quinta fecha, en la visita del Clermont al Parque de los Príncipes del 12 de septiembre, pero ese encuentro podría significar la primera titularidad de un Messi que ha tenido una de las pretemporadas más extrañas de su carrera.

La pulga se encontraba sin contrato con ningún equipo desde el 30 de junio hasta que firmó con el PSG el martes pasado. Tras el final de la campaña 20-21 el argentino no tuvo descanso alguno, pues disputó la Copa América con Argentina que terminó ganando. Desde entonces, el rosarino tuvo unas merecidas vacaciones y luego no pudo ejercitarse de manera normal en pretemporada debido a que no renovó con Barcelona y tuvo que empezar a hacerlo cuando fichó por los parisinos.