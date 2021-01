Mesut Ozil estaría muy cerca de firmar con el Fenerbahce

El futuro de Mesut Ozil es sí o sí fuera del Arsenal, es por ello que algunos equipos ya preguntaron por el alemán, siendo el Fenerbahce turco el club más interesado en sus servicios.

Tal como señala DHA Spor desde Turquía, el centrocampista firmará con el conjunto amarillo por tres años y medio a cambio de cinco millones de euros anuales. El Arsenal le pagará el sueldo al ex Real Madrid hasta final de año.

Firmar al alemán era un viejo anhelo del Fenerbahce, por lo que la afición ha enloquecido con su posible fichaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mesut Özil (@m10_official)

Ozil no ha participado esta temporada en ningún encuentro y su última convocatoria fue el 25 de junio de 2020; fue citado, estuvo en el banquillo, pero no jugó frente al Southampton. Si a jugar nos referimos, habría que ir hasta el 7 de marzo del año pasado, cuando disputó 89 minutos en el 1-0 frente al West Ham dando el pase del gol que le dio la victoria a los gunners.

Si se concreta su llegada, estaría compartiendo vestuarios con jugadores como Mauricio Lemos (ex de la UD Las Palmas), Luiz Gustavo (ex del Bayern), Jose ‘Principito’ Sosa (ex del Atlético de Madrid), el exsevillista Diego Perotti y dos exjugadores de la Premier como Enner Valencia y Papiss Cissé.