Meunier será baja del PSG en la Champions

Thomas Meunier ha desgranado en DPA los motivos por los que no disputará la recta final de la Champions League con el París Saint-Germain. A diferencia de Edinson Cavani, otro de los integrantes del plantel galo que acababa contrato el 30 de junio, el lateral belga no logró alcanzar un acuerdo para permanecer en el Parque de los Príncipes hasta el final de esta extraña temporada.

«Leonardo nunca intentó llegar a un acuerdo con el Dortmund y mucho menos conmigo. Quería que jugará en el PSG prácticamente gratis. Me dijeron por teléfono que no me encontrara con nadie porque podía contar historias que generaran problemas. Típico caso de pérdida de la realidad. Leonardo le dijo a la prensa en Francia que me negué a prorrogar el contrato pero no es verdad y quiero que quede claro», comentó el que será nuevo jugador del Borussia Dortmund el curso que viene.