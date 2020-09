Michael Essien inicia su etapa como entrenador

El exjugador ghanés Michael Essien, quien jugó en el Real Madrid, Milán y Chelsea FC, inicia su etapa como entrenador y lo hará en el fútbol de Dinamarca.

Essien, quien cuenta con 37 años, fue anunciado por el Nordsjælland de la Superliga para ser el asistente técnico de cara a la temporada 2020/21.

El ghanés se retiró hace tan solo unos meses, luego de pasar por el exótico fútbol de Indonesia (Persib Bandung) y Azerbaiyán (Sabail).

La escuadra danesa, que hace vida en la Primera División, oficializó la alta del nuevo asistente técnico en sus redes sociales y será parte del plantel dirigido técnicamente por Flemming Pedersen.

Este mismo fin de semana, el domingo 13 de septiembre, el Nordsjælland tendrá su primer compromiso de la temporada y será ante el Brondby.

The former Black Star and pro player, Michael Essien, is joining our coaching staff this season He’s gonna assist the coaches and participate in the training sessions alongside the players

Read more here: https://t.co/prN7hpz7qN pic.twitter.com/3vYhB4LYsO

— FC Nordsjælland (@FCNordsjaelland) September 9, 2020