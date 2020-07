Herrera detalló que Pellegrini era su primera opción y la agotaron hasta el final. «La segunda la descartaron completamente, y si esta primera opción no se lograba, ahí se podía abrir una realidad» No me habló nadie del club, pero si me ilusionó que una persona allegada al club me dijera que mi nombre ahí estaba en la mesa», agregó.

🚦🏁 Ready, set… GO FOR THE CUP! A week from today: our #GUARD1ANES2020🏆 debut. pic.twitter.com/qPEjEB4HVc — Club América EN (@ClubAmerica_EN) July 20, 2020