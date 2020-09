Miguel Herrera volvió a tirarle al ‘Tata’ Martino

Miguel Herrera es conocido por su explosividad y declaraciones. En esta oportunidad, el estratega le volvió a lanzar al seleccionador Gerardo Martino por los métodos que implementa en los entrenamientos.

Tocando también el tema de prestar a los jugadores, el mandamás del América criticó que el ‘Tata’ utilice metodología tan duras, a sabiendas de que esto puede provocar cansancio en los jugadores.

«Llegan mis jugadores y me dicen que están cansados y no trabajaron. No estoy peleando en prestar jugadores a la selección, pero que también él piense en la dosificación, ninguno de nosotros trabaja a doble sesión».