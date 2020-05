Miguel Layún está dispuesto a volver al Tri

El zaguero Miguel Layún reveló que está dispuesto a volver a la selección de México, luego de resolver los inconvenientes que había con parte del grupo del combinado nacional.

«No sé si voy a regresar o no, yo no soy el entrenador. Estoy abierto; algunas cosas que pasaron se han hablado. Creo que se ha resuelto en gran medida lo que me hacía pensar en no volver a la Selección. Eso me ha permitido liberar muchas cosas de la cabeza», dijo en una entrevista con TUDN.

Además habló de su estado físico y lo bien que se siente a pesar de tener 31 años. «Me doy cuenta de que físicamente puedo mantenerme en un nivel que me permita competir y mientras eso pase, estaré dispuesto, a no ser que en el inter pase algo que me haga valorar quedarme fuera. Mientras todos podamos competir, no veo porqué tengamos que cerrar la puerta a estar, futbolísticamente hablando».