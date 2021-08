Milán, Bérgamo y Londres, posibles protagonistas de un intercambio triple

El mercado de fichajes de este verano podría mostrar un increíble intercambio triple que involucraría a los equipos de la ‘Serie A’, Inter y Atalanta, y al Chelsea de la Premier League.

Todo comenzaría con Romelu Lukaku. El conjunto ‘blue’ es el pretendiente principal del delantero, por el que estarían dispuestos a pagar una millonada para ficharlo. Incluso, soltarían hasta los 130 millones de euros que solicita el cuadro nerazzurri.

De realizarse la operación, el actual campeón de Italia le buscaría un sustituto de garantías. El favorito sería Duván Zapata, el colombiano de Atalanta, tal y como señaló Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes y que casi nunca falla.

Y como si eso no fuera suficiente, el mencionado periodista indicó que el conjunto bergamasca, a sabiendas de que podría perder al cafetero, ya habría iniciado las conversaciones con el Chelsea por Tammy Abraham, que busca tener el protagonismo que no ha tenido en Londres en otro equipo.

Un triple cambio que revolvería un mercado que ya tiene muchos rumores y que tiene como protagonista a Kylian Mbappé.

Atalanta will meet with Chelsea in the next days to ask for Tammy Abraham as new striker. They’re prepared for Inter to make a bid for Duván Zapata if Romelu Lukaku will join Chelsea. 🔵 #CFC @SkySport

Chelsea are pushing and preparing the new bid for Lukaku. Talks ongoing.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2021