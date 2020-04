El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, destacó este domingo que en estos momentos es «imprudente» decir si el fútbol profesional volverá antes del 20 de junio, por lo que advirtió que «las cosas no van a ser como antes».

El jefe de la cartera de Salud prevé que el retorno de las actividades deportivas profesionales se dará de acuerdo a la evolución de la situación que ha provocado el coronavirus.

«No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes del verano. Sería una imprudencia por mi parte, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos a ver también en el marco del plan que presentemos cómo pueden las distintas actividades deportivas profesionales ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad», explicó Salvador Illa en rueda de prensa.

El ministro de Sanidad subrayó que las cosas serán diferentes a partir de ahora, por lo menos hasta que se encuentre una vacuna contra la Covid-19. «Es una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes. Tenemos que aprender, hasta que no aparezca una nueva vacuna, a convivir con ese virus que, insisto, es peligroso y al que no hay que perder el respeto».